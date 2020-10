Sí y no

Versión impresa

Tengo que aceptar que la One Two tiene sus fanes aún. Aunque en lo personal, en ocasiones me parece un poco exagerada y escandalosa, además, que debería reinventarse. No obstante, he visto que cuando llega a Tu Mañana, le alegra el día a algunos que le dejan varios comentarios de agradecimiento por distraerlos un rato. Para gustos los colores, a mí ya me da pereza.

¡Ojo!

Yo sé que parezco un gotera, pero señores, mucho cuidado con la COVID-19, no pueden bajar la guardia, el virus no se ha ido, nosotros somos los que hemos salido a enfrentarnos con el “bicho”. Vi a la periodista Yanisse Vergara en la calle con una mascarilla sencilla. Le aconsejo que se cubra más, no se arriesgue, cuide su salud. Recordemos que no somos inmune.

Divertido

A mí me gustó la participación de Jacky Guzmán y su pequeña en “Pijama Party” de Tu Mañana junto a Michelle Simons. La “mijita” junto a su hija lograron captar mi atención y de seguro pasó igual con otro par de gente. De hecho, le dejaron comentarios positivos y buenas vibras por la reciente nominación. Jacky, no le haga caso a la gente negativa.

Es solo un consejo.