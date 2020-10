¿Será?

Versión impresa

Sandra Sandoval es muy talentosa en su música y todo, pero como jurado de un programa de gastronomía, no me parece. Bueno, sé que es temprano para dar comentarios, porque aún no ha estrenado y no sabemos el enfoque que le darán. Amanecerá y veremos, a lo mejor “La Gallina Fina” le dará un toque relax al “prometedor” programa “Mi familia cocina pritty”.

Felicidades

Me gustó el segmento de emprendedores en Jelou! Sí, es una competencia, pero todos los que participan darán a conocer sus negocios y eso es muy bueno, más en estos momentos de crisis. Además, me parece muy atinado los jurados que están evaluando, ellos sí saben del tema y hablan con propiedad. Los que he visto hasta el momento me han fascinado.

¡Qué pereza!

De verdad, que en Tu Mañana a veces me dan pereza con sus invitados al segmento de cocina. En ocasiones llevan a unas personas que no tienen la chispa para eso, hasta sueño dan. Además, hay unos que no usan ni delantal y menos redecilla. Esto no da buena impresión. ¡Ojo! Creo que deben reinventarse. He leído los comentarios de la audiencia y no son muy buenos.