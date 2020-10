¡Se pasó!

Ay no, la polémica de Franklyn Robinson por el comentario que compartió de Jesús, sí que incomodo a más de uno. Analizando lo que dijo el “mijito”, solo fue una información que vio y compartió. Pero, de verdad que se pasó, no creo que lo haya hecho tan “inocentemente”. No obstante, él como todos puede publicar lo que quiera en sus redes sociales.

Lo revivieron

¡Oye! Han desempolvado a Julián Torres, ya ni sonaba ni tronaba. Jelou! le ha hecho un gran favor en ponerlo a bailar por ratos en el programa y mejor, porque ya estaba saliendo del mapa de la “farándula” local, creo que ni se acordaban de él. Bueno, lo único es que no vaya a estar haciendo tonterías, porque si no va a aburrir al público. ¡Reinvéntese!

Muy bien

Un aplauso de pie para la instagramer y “foodie”, Alexandra Smith, porque la vi usando una careta facial mientras participaba en el segmento de cocina de Tu Mañana, así debe ser. Hay muchos factores por los cuales debía usarla: está cocinando y estamos en medio de una pandemia que no perdona, por ende, no hay que bajar la guardia. Ojalá otros sigan su ejemplo.