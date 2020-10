¡Fuerte!

Versión impresa

En estos días vi que le dijeron de todo a Alexa Chacón por un pantalón que usó para el programa. Hasta le dijeron que como “fashionista” nada que ver. ¡Fuerte! Oye, la gente si es, tampoco era que se le viera tan feo. Además, creo que era porque ella estaba bailando y al hacer los movimientos, el pantalón se le colocaba de esa manera. Para gusto los colores.

Más o menos

No sé si es que no conozco mucho de moda o qué, pero, ese traje de fondo negro y florecitas que usó Blanca Herrera, me pareció bien básico para los que ella usa. Además, la hacía ver como de más edad y, aclaro, no es que ser mayor es malo, pero no tienen por qué darle esa imagen. La verdad que le pueden dar un aire más fresco a la “mijita”.

Buen trabajo

Oye, me encanta ver cómo presenta Gustavo Jiménez el noticiero, a pesar de ser de la generación de periodistas nuevos, el “mijito” lo hace bien si lo comparo con algunos veteranos que aún se les va el avión y a veces se les va bien feo. Aunque me gustaría verlo más en la calle y no solo en aire acondicionado, porque sé que lo haría muy bien también, porque ya lo he visto.