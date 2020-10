Guapa

¡Qué linda! Así se veía Blanca Herrera con ese vestido rojo. Digo, ella es guapa, pero el color rojo le va muy bien, porque hay días en que no atina con su vestuario. Lo que sí le recomendaría es que usé otros peinados, ojo, no le queda mal, pero para que cambie un poco. Además, me encanta que es de esas periodistas que no solo se la pasa en aire acondicionado.

Bien

Siento que a muchos corresponsales los tienen como los “patitos feos” y he visto que algunos hacen un buen trabajo, a veces mejor que al que le dan esos méritos. Tal es el caso de Demetrio Ábrego, corresponsal de Chiriquí para TVN. Él se expresa bien, no anda con cancaneo y muestra los detalles de las noticias, nada de irse por las ramas. Lo felicitó, siga así.

No me convence

No sé, pero cada vez que veo a Carlos Rivera de SERTV, me da la impresión de que estoy frente a un robot. El “mijito” tiene como miedo de que el “teleprónter” lo deje atrás y meta la pata, y es normal, pero debe disimular. Creo que ni parpadea. No se ve para nada natural y él ya debería de dominar eso, pues no es nuevo en esta materia. Es solo un consejo, no lo tome a mal.