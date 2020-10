Sí y no

Bueno, luego del revuelo que causó la “mijita” Sheldry Sáez por su maquillaje luciendo una pollera creo que hay parte y parte. Está bien que haya recreado una historia, pero parecía más una mexicana-panameña, y definitivamente ese maquillaje iba a causar polémica. A pesar de que ella explicó las personas se iban a concentrar en ese maquillaje de calavera y se iban a enojar.

Bien

Me gustó la Pijama Party en Tu Mañana, claro no fue lo máximo, pero fue divertido. Sobre todo, me gustó el pijama de Michelle Simons, es que a ella son pocas las cosas que le quedan mal, sabe escoger lo que va a lucir para sorprender y no quedar pasando pena como otras por ahí, que se creen que la botan con lo que lucen y qué va, no la pegan.

Va bien

Le he estado siguiendo la pista a Arturo Illueca y ha mejorado bastante, lo noto más relajado y más concentrado. El “mijito” tiene talento, pero le falta soltarse más y veo que lo está haciendo, así que siga así con ese ánimo, porque tengo que confesar que me daba pereza verlo y lo que me provocaba era cambiar de canal. Es muy interesante la temática, pero ya sabe.