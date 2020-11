¡Envidiosos!

Oye, la gente no suelta a Jacky Guzmán, qué envidiosos son. Si a la “mijita”, el traje que cargaba por la alfombra roja le cortó el cuello, fue un accidente que le puede pasar a cualquiera. Pero, empiezan con que el traje era muy fino y que no sabía usarlo. Qué malos son, para mí ella lució muy bonita, todo su vestuario estuvo atinado. Si tienen envidia que no se les note.

Qué linda

Me gustó el disfraz de Halloween de Natalie Harris en Tu Mañana. Vi que no solo a mí me gustó, pues sus seguidores le dejaron buenos comentarios. Aunque hubo quien le dijo que el personaje de Úrsula le hubiese quedado mejor a la One Two, la gente si es inconforme. Bueno, usted siempre va a brillar por esa humildad y don de gente que la caracteriza.

Pobrecita

Le han dicho de todo a Alexa Chacón por el disfraz que usó en Jelou!, llegó como una catrina y aunque se veía sencilla, no estaba mal. Sin embargo, hubo un grupo que le dijo de todo. El público considera que de catrina no tenía nada. Tampoco es que estaba ¡wao!, pues la mayoría de los presentadores se veían bien básicos, pero déjenlos, pues creo que es asunto de ellos.