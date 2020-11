Belleza

Versión impresa

Me gusta ver cómo presenta Birna Quintero, muy profesional y entregada a su trabajo. Cuando hay experiencia de la buena, se nota. Además, se ve muy bien. Todo lo que se pone le queda hermoso. En los últimos años he notado que cuida muy bien su cuerpo. Los años no se le notan. ¿Será cirugía, dieta o ejercicio? Lo que sea, le funcionó y muy bien. ¡Felicidades!

Usted puede

Vi a la periodista Zuely Posada de Domínguez de SERTV hacer un reporte y de verdad que me dio pereza. Sí, lo sé puede ser su tono de voz, pero para las noticias, deben tener un tono más fuerte que atraiga a la audiencia, tampoco es que van a gritar o a hacer escándalo, pero no deben a dormir a la gente. Usted puede, es un asunto de práctica. Solo es un consejo.

Mejor

Oye, Gabriela Moreno cómo ha mejorado a la hora de presentar noticias. Hace unos meses la notaba como indecisa frente a la cámara. Como desanimada, no sé si era que se sentía nerviosa, porque está acostumbrada a otro tipo de programas. Pero, la vi recientemente y ha mejorado bastante. Ahora como que se ha acostumbrado más al “set” de noticias y a las entrevistas.