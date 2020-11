Guapa...

Versión impresa

No sé a ustedes, pero a mí me gustó las fotos que compartió Siria Miranda luciendo el traje típico. De verdad que en esas imágenes se nota que la persona que la arregló conoce bien la materia y tiene la práctica. Además, la “mijita” es guapa, aunque muchos digan lo contrario. Y con estos vestuarios luce más bonita. Vi que le tiraron varios comentarios negativos, no sean así.

Bueno

¡Me encantó! Atinada esa idea de llevar a Jelou! al Conjunto de Proyecciones Folklóricas Nuevo Sentimiento para que bailarán congo. Qué bueno que se han vestido de Patria los diferentes programas de la televisión nacional, al menos por estos días han mejorado su agenda. No vayan a caer en las chabacanerías de siempre, sigan por esa línea y no solo por este mes.

Buen trabajo

Me gustó cómo el periodista Hugo Famania dio el reporte sobre el balance del Gobierno ante las afectaciones por lluvias. Él informó lo que debía y no se fue por las ramas. Nada de rodeos. Siempre lo he dicho, respeto a los periodistas que están para las que sea, en el “set” y en la calle. Famania es uno de ellos, lo felicito porque sus reportes son atinados.