Buen trabajo

Buen reporte el que hizo Meredith Serracín sobre las inundaciones y los damnificados desde Chiriquí. No debe ser fácil, porque de una manera u otra también arriesga su vida. Además, de que está lejos de su familia. Qué bueno que la “mijita” fue e informó las cosas bien, porque de nada hubiese servido si va y publica las cosas en general. Felicidades.

No tengo queja

Bueno, de verdad que los periodistas siguen haciendo un buen trabajo, incluso los que no tienen tanta experiencia en la materia. Celayda Castillo Godoy lo hace muy bien. No veo que ande cancaneando cuando hace en vivos, tiene la información necesaria para la audiencia. Además, es guapa y se viste acorde al lugar donde vaya a reportar. Nada de exageraciones.

¡Profesional!

Oye, felicidades a la periodista Ana María Pinilla por sus reportes y análisis de las elecciones en Estados Unidos. He notado que maneja información pesada, eso está muy bien, porque no es cualquier periodista joven el que se empapa de esos temas políticos tan polémicos. Además, tiene un puesto de directora de noticias en SERTV, pero, bien merecido.