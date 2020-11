¡Ojo!

Versión impresa

Qué bueno que Delia Muñoz ya pasó la peor parte del coronavirus. Aprovechando este tema creo que es bueno recordar, lo que ya he repetido hasta el cansancio, veo que en los noticieros los presentadores no usan mascarilla. ¡Señores! Sus compañeros de trabajo no pueden ser su burbuja. Deben tomar más conciencia sobre esto. ¡Pilas que el virus anda suelto!

Con calma

Oye, a veces creo que Castalia Pascual habla como si la tuviesen correteando. ¡Dele con calma “mijita”! Yo sé que la emoción de dar la noticia de última hora los hace hablar así, pero se veo feo. Es muy buena periodista, pero en esos casos siento como que le va a dar algo por cómo habla. Creo que ni deja que la saliva le baje bien. A futuro, dele más despacio.

No, no y no...

No sé ustedes, pero la presentadora Geny Modes, de “Hashtag” en SERTV, me deja sorprendida con algunos de los atuendos que usa para presentar el programa. ¡Santo! Me asusta que un día vaya en vestido de baño. Pienso que, aunque luce guapa, algunos vestidos no son para ese tipo de programa. Creo que se pasan. ¡Ojo! Solo es un consejo.