Raras...

Pues sí, las cejas de Delyanne Arjona se veían raras, pero tal vez haya sido porque era el inicio de la semana y no había ido al salón de belleza. O, pueda que a ella le gusten así. De la manera que sea, vi que la gente no perdona. Bueno, si es que a ella le agradan así, los comentarios no le darán ni frío ni calor, y si es lo contrario, pueda que hoy ya estén más arregladitas.

Vernacular

Me encantó ese reportaje que hizo José Castro en Hecho en Panamá sobre las escobillas que usan “allá donde uno” para barrer el patio. Bien tradicional, son costumbres que ya no se ven y mira que muchos las han usado. Además, José le da ese toque vernacular y se ve ese acento real, nada forzado, porque hay unos que tratan de imitar ese acento y no les queda.

¡Sorprendida!

No sé, pero de verdad que el maquillaje hace magia y cómo te cambia, el sábado vi a Fulvia, presentadora de A lo Panameño sin una gota de maquillaje, ni “blower” y créanme que no se ve tan guapa al natural. Claro, dirán que es normal, pero hay chicas que sin maquillaje siguen siendo bien guapas, pero ella se ve diferente y no es que esté fea, sino que el cambio se nota.