Fuerte

¡Wao! Luego de la polémica de Julio Shebelut y su salida del canal, las palabras de María Pía Zubieta fueron muy fuertes. Vi que la “mijita” recibió apoyo de parte de sus seguidores luego de su comentario contra TVN. Yo sí voy a decir que no era para tanto lo de Shebelut, una amonestación hubiese estado bien, pero sacarlo, ¡ay no! Aunque le queda de experiencia.

Feo

¡Ay no! Siento pena ajena cuando veo a Delia Muñoz con Dorcas De La Rosa en el noticiero matutino. Oye, la deja casi invisible, de verdad que tiene carácter y es buena profesional. Delia se ve como opacada. Delia póngase en las pilas, tome el ejemplo. Si la cosa sigue así Dorcas De La Rosa va ganar más terreno. La felicito, por su buen trabajo.

Un aplauso

Una de las presentadoras de TV que más admiro es a Natalie Harris, se ve que es buena gente. Aunque dicen que “caras vemos, corazones no sabemos”. Pero, me parece chévere. Además, es muy perseverante y guapa. Me encanta cómo luce en el programa matutino. Algo que también me agrada es que no anda con tanta payasada. Simplemente, me encanta.