¿Solo para degustar?

Oye, a lo mejor me caerán a “golpes virtuales”, pero insisto: ¿Qué hace Sandra Sandoval en ese concurso de cocina? No creo que tenga nada de “chef” como para dar un comentario de peso. Claro, es buena en su música y por supuesto para degustar los platos, pero creo que, para calificar no, no eligieron bien. Imagino que la tienen solo para atraer a sus seguidores.

Bien

No soy fan de las novelas, pero tengo que aceptar que el personaje de La Novelera de Telemetro, María de los Ángeles, me gusta. Es divertida, me encanta cuando hace los comentarios de las novelas, que, por cierto, son bastante. Ella se mete de lleno en el papel, como debe ser. No sé, pero para mí, no cae en la payasada. De verdad que me entretiene.

Mejorando

Bueno, al menos veo que la periodista María de los Ángeles Muñoz está mejorando a la hora de leer las noticias, ahora si parpadea un poco más y ya no da tanto la impresión de que va en automático. Además, lee pausado y se entiende bien, porque antes ni respiraba, yo sufría por ella. La felicito “mijita” por esa pasión hacia su profesión. Siga por ese camino.