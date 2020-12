De acuerdo...

Aunque algunos le hayan dicho de todo a Clarissa Ábrego por su comentario acerca de que en este país el problema somos nosotros, yo sí estoy de acuerdo con la “mijita”. Algo pasa y de una vez muchos empiezan a culpar a terceros, no señores, a veces somos nosotros mismos lo que nos buscamos los problemas y debemos asumir las consecuencias.

Muy bien

Yo también le doy un aplauso de pie a BK por sus logros y se ve que es humilde, digo, al juzgar por lo poco que se ve en redes sociales, porque acuérdense que en la vida real somos otra cosa. Pero, sí he visto a personas que lo conocen comentar cosas positivas de él, entonces debe ser verdad. Me alegra que esté aprovechando todas las oportunidades que se le presentan.

Mejor por él...

Oye, y otra vez hablo de Franklyn Robinson, he visto que algunos le dieron “palo”, porque dijo que ya pasó por la COVID-19. Y, ¿qué tiene si en su momento no lo quiso decir? Qué bueno que la pasó bien, bailando y demás, como él mismo dijo. ¿Será que lo querían ver hospitalizado? Yo soy del grupo que me alegra que ya haya salido de eso. ¡Qué bueno por usted!