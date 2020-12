Se pasan...

No puedo dejar pasar los días sin comentar sobre las felicitaciones que le dio Margarita Henríquez a su nuevo novio Jorge Justavino. ¡Oye! Qué imprudente la gente, no dudaron en recordarle al ex Lucho Pérez. ¡Ay no, señores! Pasen la página, ya cambien esa trama, pues ya hay un nuevo protagonista en esa novela. Hasta que cansan con eso, déjenla, es su vida.

¡Fuerte!

¡Uff! Ni hablar del revuelo que causó Liza Hernández al contar que tiene COVID-19, y ¿entonces? No es la primera en el país con el nuevo coronavirus. Pero ese no es el asunto principal, sino que en el dichoso “live” que hizo con la otra “influencer” dejaron de lado el tema de la COVID-19 y se fueron para otra esquina a recordar las parejas de la “mijita”. ¡Eso fue fuerte!

Pobrecita

A otra que tampoco sueltan a penas aparece en las redes es a Giosue Cozzarelli, pues no dudan en recordar aquel hecho de Confucio. ¿De verdad? Superen eso. Lo bueno es que ella ha dicho que ya no le afectan los comentarios sobre ese tema, que ya superó eso, porque antes sí le hacían daño a su salud mental. Usted siga ignorando a esa gente malintencionada.