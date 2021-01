Bellezas

Oye, me encanta ver a Jacky Guzmán y a Dímelo Flow, pasaron el año juntos y al lado de la hija de Jacky, muy bonito todo, ojalá sean felices por muchos años más y no sea como esos amores “fugaces”, como es costumbre en la farándula local e internacional. Aunque vi que le tiraron “hate”, a mí si me agradó verlos juntos y muy felices.

¡Qué bien!

Divertido

De verdad que Ekaterina Herrera, conocida como “La Panarusa”, es divertida. Me encantó el video de Tik Tok donde baila y canta un tema de los hermanos Sandoval. Uno pasa un buen rato viendo sus publicaciones. Sí, sé que a muchos les da pereza y consideran que está fuera de lugar. Pero tómenlo por el lado positivo, ella se divierte, háganlo ustedes también.

¡De vuelta!

Reapareció Reneé Alejandra, ¿será que alguien se acordaba de ella? El asunto es que regresó con buenas nuevas, su bebé viene en camino. La verdad, como era de esperarse, ya se ve más “madurita”, pero hermosa. Su “look” me encantó, sencillo, pero hermoso. Vi que le comentaron bastante, qué bueno que hablen de ella cosas “sanas”. Felicidades, a ella y su pareja.