¿Será verdad?

Versión impresa

Tengo la duda, será verdad que Delany y Paul ya no están en el Gobierno. Ellos dicen que ya no, amanecerá y veremos, porque tal vez esperen que se calmen las aguas y quedan en otro ministerio. Lo cierto es que Delany estaba bien exaltada cuando les dijeron “emplanillados”. Ay no, pero qué más podían esperar con todo lo ocurrido el año pasado y esos “salarios enormes”.

¡Ya no más!

No sé ustedes, pero no puedo más con el poco de muecas que hace Ramiro ¡Santo! Ya se pasa, está bien que haga un par de gestos, pero que se la pasa torciendo la cara y la boca, ya eso está demás. No sé, tal vez sean exageraciones mías, pero no le presto atención ni a lo que dice, pues me desconcentran sus gestos, son muy marcados. “Mijito”, solo es un consejo.

¡Qué feo!

¡Ay no! Pena ajena me dio Jenia Nenzen en el noticiero de estos días. Se le notaba lo incómoda. Pero, el que la botó fue el profesor José Escobar, con los comentarios que hizo, claro no en el noticiero, pero muy fuerte. No obstante, él tiene la razón, no puedo creer que quieran pasar este tema por debajo de la mesa. Lo cierto es que Jenia no sabe dónde meter la cara.