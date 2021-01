¡Tranquilo, respire!

Versión impresa

No puedo con él. Luis Carlos Velarde me pone nerviosa cuando lo veo dando un reporte. ¿Por qué? Oye, el “mijito” no se está quieto, parece que se quiere ir corriendo, me da hasta angustia. Además, a veces repite y repite lo mismo. Tómela con calma, respire y quédese quieto que hasta marea. Sé que debe ser difícil estar en vivo, pero los nervios lo pueden traicionar.

Malos

Oye, la gente sí es. En estos días vi que le dieron palo a Sandra Sandoval cuando publicó un video de cuando hacia ejercicio, pero se le veía como con pereza. Le han dicho de todo a la “mijita”. ¡Señores! Lo importante es que ella tiene ánimos de hacer las cosas, porque muchos están bien gracias y usted sin ejercitarse. Siga así, no le de color a los comentarios.

Fuerte

Oh, palo le han dado en redes sociales al periodista panameño, pero que trabaja en Estados Unidos, Edwin Pitti. ¡Ay no! Estamos a miles de kilómetros de ellos y se ponen a tirarle “hate” al “mijito”, déjenlo tranquilo, creo que en nada les afecta a ustedes. Hasta vendido le dijeron, mínimo él trabaja en el Gobierno panameño. Sufren calentura ajena. ¡Qué barbaridad!