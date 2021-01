De acuerdo

¡Bien dicho! Daluna tiene toda la razón en relación al contenido que publican en ‘Only Fans’. Cada uno debe estar consciente de que esas imágenes o videos se pueden filtrar. Por esa razón, deben saber o escoger bien lo que vayan a publicar para después no andar lamentándose. En algún momento esas publicaciones correrán como pólvora en la red, ni modo.

Versión impresa

Divertido

Me gusta cuando en el programa Tu Mañana van con atuendos de las novelas turcas, no es la gran cosa, pero de seguro será de entretenimiento para más de uno. Es algo sencillo, pero diferente para el programa, le da un nuevo aire. Aprovecho y les aconsejo que se renueven, que busquen nuevos segmentos para este 2021, lo digo con todas las buenas intenciones.

¿Por qué?

No sé por qué María de Los Ángeles Muñoz se viste de esa manera. ¡Ojo! No está mal, pero debe darse un aire de jovialidad, se ve demasiado “señora” y no es que sea pecado, pero debe lucir un poco más acorde a su edad. Sí, se que dirán que es un noticiero, pero hay atuendos más frescos y que le harán ver su edad, y que van con el noticiero. Solo digo.