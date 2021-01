¡Qué lío!

Versión impresa

¡Santo! Tremendo revuelo generó la “renuncia” de José Ricardo Muñoz. Por eso, dicen que “cuando el río suena es porque piedras trae”, al parecer era verdad lo que se decía. Bueno, ahora sí le toca quedarse con una solo “cheque”, dejo algo para los demás, que también tienen derecho. Espero que le vaya bien, porque arrojar casi 30 años por el Gobierno, no es bueno.

¡Bella!

Me encanta ver a Roseta Bordanea disfrutando de su segundo bebé, que aún está en la panza. Verla gozar me hace sentir tan bien. Los vestuarios que utiliza se le ven hermosos. Además, se ve que es muy carismática. Aunque anteriormente ha tenido algunos desaciertos no me puedo tapar los ojos y tampoco quedarme callada ahora que luce tan hermosa.

Muy bien

¡Qué bien! Me alegra, que la cantante panameña Erika Ender haya contado sobre el “bullying” que sufrió a causa de su cabello. Es una forma de confirmar que esto puede ocurrir en cualquier estrato social y género. Ella siempre ha sido espontánea, me alegra mucho que se haya desahogado públicamente, porque tampoco es un pecado hablar de estos temas.