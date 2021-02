¡Ay no!

Versión impresa

¿Será cierto que Joseline Pinto ha pensado en abrir Only Fans? Estoy por pensar que a algunos de los llamados “influencers” no les da la cabeza para más, sino solo para abrir Only Fans. Aprovechen esos miles de seguidores para otra cosa. Sé que la situación está difícil, pero busquen otras opciones. Aunque también puede ser que lo están viendo como una moda. ¡Qué feo!

Cansan ya

No sé por qué insisten en seguir con el tema de que Kathy Phillips tiene unas libritas de más. Si la “mijita” quiere hacer ejercicios o no, es su asunto. Sí, ella ha dicho que es feliz así, pero si un día le da la gana de hacer ejercicio, quién se lo puede impedir o quienes somos para criticarla. De verdad, qué cansan con ese tema, suéltenla ya, cada quien a lo suyo.

¡Bella!

Oye, el sábado vi a Fulvia Ailyn en el programa y de verdad que está bien hermosa, todo le queda bien, claro, sé que es joven y muchas dirán que quién no con esa edad. Pero, nadie le quita que es hermosa. Creo que hasta palo de da a su compañera “La Tepesita”. He leído que muchos ver el programa más por Fulvia, que es guapísima. Aunque las dos tienen lo suyo.