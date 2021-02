¡Fuerte!

Oye, qué escándalo ese de Liza Hernández con Floyd Mayweather. La gente diciendo que esa no fue ninguna broma, que el “mijito” lo dijo desde el fondo de su corazón. ¿Será cierto? Solo ellos sabrán su enredo, pero de verdad que estuvo muy feo ese comentario hacia una mujer y frente a sus miles de seguidores. ¡Fuerte ese tema! Pero, al final es asunto de los dos.

Muy bueno

Vi muchos comentarios sobre el gesto de Rosa Iveth Montezuma, el del cortarse su cabello para donarlo. Algunos dicen que no fue la gran cosa, otros aplaudieron su acción. Yo me voy en el segundo grupo, me alegra mucho que ella haya tomado esa decisión, la persona beneficiada se lo agradecerá con el alma. A mí sí me gustó, un aplauso de pie para ella.

¿Será?

Bueno, muchos dicen que ven a “Sech” más delgado, la verdad, yo lo veo igual. A veces algunas fotos te bajan y otras te suben esas libritas. Lo que sí tengo que mencionar es que en ocasiones siento que se le están subiendo los humos, ojalá sea solo una percepción mía, porque con humildad se pueden lograr muchas cosas. No se olvide de dónde vienen.