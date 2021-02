¡Metido!

Oye, la gente se pasa, mira que venir a decirle cosas a Anita Correa, solo porque la “mijita” compartió una rutina de ejercicios, eso estuvo mal. Todos tenemos derecho a hacer lo que nos guste, ese “mijito” está bien desubicado, sí es que es el de la foto. No creo que a alguien le afecte si Anita Correa hace o no ejercicio. ¿Por qué insultar? Sufriendo calentura ajena.

Linda

No soy de comentar sobre las chicas de los certámenes de belleza de Panamá, pero sí me gustaría, en esta ocasión, mencionar a Angie Keith. A la “mijita” se le ve muy bien su nariz después de la operación. Claro, al natural también se le veía bonita, pero sí ella quería ese cambio y se siente conformé con él, muy bien por ella. Vi la decena de “haters” rondándola.

¿Y entonces?

He visto que a las personas le molesta cuán romántica es Susan Castillo con su esposo, quien es un poco “más grande” que ella. La verdad, a veces si se ve un poco ridícula, pero a las finales es cierto ese refrán que dice “para el amor no hay edad”. Sé que muchos dudan de que ella lo quiera, pero por algo han durado juntos, su relación no es de ayer.