¡Ay no!

No sé, pero como que estuvo fuera de orden el comentario de Rony Vargas a Julián Torres. Sí, yo sé que es por molestar y es relajo, pero de igual manera sonó muy feo. Y creo que no solo yo lo vi así, los comentarios “destruyeron” al periodista deportivo. ¡Qué va! Aunque él es muy divertido, no era de ahí ese comentario. Bueno, tal vez otros no le dieron color al asunto.

Adopten

Muy bonita la historia de Kathy Phillips con Ginger Phillips, bien emotiva. Pero, por lo que leí, tal vez comprendí mal, pero fue a comprarla, por qué no adoptan hay tantos perritos esperando meses e inclusos años y nadie les da un hogar. La verdad no tengo nada en contra de Kathy Phillips, pero mejor hubiesen adoptado uno. En fin, Ginger será feliz.

¡Otra vez!

Liza Hernández sigue dando de qué hablar, la “mijita” no sale de una para caer en otra. Creo que a ella le gusta que la carguen de boca en boca. Mira que venir a meterse en la fiesta de Floyd Mayweather con lo que él le dijo y lo que ella respondió, muy feo. Hay que aprender a respetarse un poquito. Al final a ella le gustar crear es “show” y, por supuesto, andar detrás de Floyd.