Dejen vivir...

Oye, vi como la gente le tiró “hate” a BK por usar unas medias personalizadas con el rostro de su bebé. ¡Qué feo! Como van a comentar cosas con un niño de por medio. Los importante es que BK no le da color a eso y es feliz con su familia. Será que a la gente le da envidia ver a los demás felices. Pueda que él exagere con esas medias, pero es su asunto.

Versión impresa

Ay no

¡Qué pereza! Eso es lo que me da Gaby Garrido con esas publicaciones desde España, ya es mucha taquilla. Está bien que extrañe a Panamá y todo, pero lo que creo es que quiere venir a mostrar como es su vida allá, donde más de uno de acá no podrá vivir esa experiencia. Ya me cansa, ya pues, se fue, se fue. Viva su vida por allá, pero andar mostrando a cada rato, ya aburre.

¡Qué escándalo!

De verdad que nos gusta meternos en la vida ajena, qué barbaridad, suelten a Patty Castillo con su supuesto novio peruano. Ahora andan detrás viendo al “mijito”. ¿Será verdad? Yo no sé, lo que sí sé es que pueden ser una bonita pareja, aunque, ella a veces se viste medio raro y eso le resta guapura, al final es simpática. Si esta relación es cierta que les vaya bien.