¡Fuerte!

Versión impresa

Oye, a la gente si le gusta la cizaña, insinuando que el escrito de Dímelo Flow era para Jacky Guzmán. Tal vez era un pensamiento como cualquier otro y ya quieren meter a la “mijita” en el asunto. Él escribió: “Nunca repitas el mismo error”, sí lo leen puede ser un mensaje por cualquier otra situación y no solo por ella. Al menos a mí no me parece que haya sido por ella.

Muy bien

¡Me gustó! El nuevo tema musical de la ex Señorita Panamá, Mehr Eliezer, suena bien y es pegajoso. Saben, lo que más me agrada es que, hasta el momento, ella usa una vestimenta decente, nada parecido a las cantantes de música urbana que conocemos o que son “más populares”. Pero, volviendo a su tema “Chocolate”, lleva un ritmo agradable y suena internacional.

A veces...

No sé si son cosas mías, pero a veces veo que ese cabello de Mónica Díaz está como rebelde. Bueno, pueda que como no sé mucho de estilos, es sea el último grito de la moda, pero no me convence. Aclaro, ella es muy guapa y se viste muy bien, pero ese cabello en ocasiones está como despeinado, repito, sí es un estilo de cabello nuevo, me disculpo.