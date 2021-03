Humildad

Ay no, me da tristeza ver a El Boza así como crecido y comprando esas joyas tan exclusivas, huelo a ego y en la industria de la música eso como que no es tan bueno, pero cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Sí, sé que unos dirán que es su problema y otros que eso no tiene nada de malo, pues para mí se ve feo y con un aire de que es más que los demás.

Qué feo

Por qué le dicen todas esas cosas a “Sech” porque tuvo solo una nominación en los Latin American Music Awards. Señores, eso es bastante, no es cualquier categoría es a Artista del Año. Muchos dicen que nunca gana, ustedes qué saben si se lleva el premio, apoyen al talento nacional. Hasta le dijeron que sus últimas canciones no son tan buenas. ¡Ay Dios!

¡Oye, qué bien!

Me agrada cómo la gente se ha puesto de feliz con saber que Bettina está de vuelta en La Cáscara, los buenos comentarios de los seguidores le han llovido a la presentadora. Y qué interesante que Bettina responda la mayoría de los comentarios que le dejan en redes por su regreso, qué humildad. Espero que le vaya bien, tiene “madera” para eso. ¡Mucha suerte!