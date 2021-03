¡Ay madre!

Versión impresa

El comentario de Bettina dejó a más de uno sorprendidos y hasta enojados. Por supuesto, más a las mujeres. Creo que estuvo mal, las mujeres no tienen por qué aguantar palabras o “piropos”, porque considero que si lo hacen los hombres se querrán pasar con ellas y el asunto será más grave. Ella no debió emitir ese tipo de comentario, aunque fuese con “buena intención”.

¿Por qué son así?

He visto toda clase de comentario contra Angie Keith, no es que me agradé la cirugía de su nariz, pero no deben ser tan cruel con la “mijita”, no se le ve mal y tampoco parece trans, aclaro no es que ser trans sea malo. Le han comentado de todo, espero que esos comentarios caigan en un saco roto y que nada la desconcentre en la competencia. ¡Suerte Angie!

No

Qué pereza me dio Delyanne Arjona con ese cuento del problema en su ojo, está bien, es un problema de salud, pero contarlo así cómo que no. Parecía más un espectáculo o una publicidad. Usted me cae muy bien, pero considero que no era necesario documentarlo de esa manera. Es su vida privada y eso se puede prestar para ataques en la redes sociales. Solo comento.