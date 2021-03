Otra vez!

Versión impresa

Sí, nuevamente hago referencia a Marelissa Him, no me parece tan divertida y no tiene ese carisma que se necesita para un programa como Jelou! Aclaro no es que lo haga mal, pero le falta esa chispa. Además, creo que no soy solo yo la que ha notado que aún Marelissa no hace “clic” con el público, veo que le tiran “hate”. Ah, además, sus “outfit” a veces son como extraños.

Más bien

¡Oye, muy querido! Vaya, vaya, muy felicitado estuvo el “chef” Héctor después de su participación en Tu Mañana, al parecer al público le gusta más su destreza en la cocina del programa matutino. A mí la verdad me gustan ambos, son muy profesionales y ojalá se mantengan lejos de la chabacanería y así sigan creciendo. Los platillos son muy apetitosos. Muy bien.

Pereza...

Bueno si el modelo Ryan Stone quería llamar la atención luego de su comentario sobre el poco dinero que quieren pagarle a los modelos, lo logró. Pero, yo creo que en medio de la situación en la que estamos cualquier “dinerito” cae bien, al menos que él no tenga necesidades y quiera cobrar exorbitantes sumas y haya gente que le quiera pagar esa cantidad. Solo digo.