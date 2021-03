¿Por qué son así?

Me encantó el dibujo con cabello que hizo el panameño radicado en España, Jorge Ernesto Chavarría, en homenaje a Horacio Valdés. No obstante, no me agradó los malos comentarios que le hicieron a Jorge, pues algunos le dijeron que él corría a hacer este trabajo cuando las personas fallecían y no es así, él le ha hecho esos dibujos a muchos artistas que están vivos.

Pereza...

No sé a ustedes, pero a mí me da mucha pereza ya ver a la pareja de Clarissa Ábrego y Rafe Lucado Barnes, y saben por qué, porque hacen demasiada payada. De verdad, que muy bonito, que supuestamente están enamorados, pero es mejor quedarse callados y vivir su romance sin dar tantos detalles, eso a veces es perjudicial para la relación.

Sí y no

No me gustó ver a la One Two con esa peluca rubia, se veía bien extraña. No sé, pero creo que ese personaje debe reinventarse, es una buen momento para hacerlo. Siempre lo mismo, ya no causa tanta gracia. Además, de ese relajo que sí y que no, va y viene del programa matutino, debe decidirse. A veces es gracioso, pero en otras no tanto.