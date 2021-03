Bien alimentada

Oye, vi que muchos se sorprendieron por la foto de la comida que publicó Doralis Mela donde se veían tortillas y sardinas. O sea, dejen que la “mijita” coma lo que quiera, mínimo esos que hicieron esos comentarios comen caviar todos los días. ¡Ay por favor! Dejen la ridiculez. Vi que aún la siguen recordando como “la tóxica” y “la boxeadora”, todos cometemos errores.

Buena acción

Un buen gesto el de BK el de ayudar al perezoso, dirán que esto es una payasada, pero en el fondo saben que es una buena acción, hubiesen sido otros le hacen maldad o lo dejan a su suerte. Muchos optan hasta por hacerles daño. Hay que ayudar a estos animales y de la forma correcta, recuerden que hay que dejar que se suban en una rama o palo para moverlos.

Se pasan

¡Ay no! Hay gente que me gana, bien observadora. Tuvieron mucho que decir de la celebración del cumpleaños de Román Torres, pero no fue el dulce ni la decoración, sino de la bolsa que llevaba Román, algunos preguntando qué llevará dentro de ella y hubo quienes dijeron que, hasta el arma, se pasan. Aprovechando, está joven el deportista, pero aparenta más edad.