¡Qué lío!

¡Fuerte! Qué polémica se formó luego del comentario del músico Jorge Gómez en relación al primer aniversario del Plan Panamá Solidario. Pero, el “mijito” tiene toda la razón, si a ellos no se les permite fiestas, como los bailes, por qué ellos sí pueden hacer su rumba. Esa celebración del miércoles si tenía gente. ¡Dios mío! Jorge tiene la razón de haberse enojado. Pero, hubo dos que tres ofendidos.

¡Ay no!

Yo creo que sí Nikeisha quería “sacarla del estadio” con su “unfollow”, la risa se le convirtió en mueca, porque vi que le tiraron “hate”. Mejor no hubiese publicado nada. Le sacaron que hasta le pagan los viajes. ¡Santo! La gente no olvida y en estos temas menos. Ah, por cierto, me encantó el cabello de Nikeisha, se ve más guapa. Bueno, esperemos que la gente olvide su comentario.

Bella

Oye, me encanta cada día más el cambio que ha hecho Ashlany con su figura. Ah, y qué bueno que se ha mantenido así, se ve divina. Además, me gustan sus “outfit”, son sencillos, pero elegantes, nada fuera de lugar. También resaltaré que me he dado cuenta que sus publicaciones en redes sociales son muy bonitas, nada de cosas escandalosas, al menos por el momento. Muy bien.