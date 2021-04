¡Qué fuerte!

Ya sé que muchos lo han comentado, pero falta yo, qué fea la actitud de Rony Vargas, que perdió el control y empezó con su gritadera, horrible. Mis respetos para Nicolle Ferguson, que supo manejar la situación, un ejemplo para su compañero. Algunos comentaristas de deporte se pasan, pues aparte de gritar, viven las narraciones con mucho “fanatismo”.

Muy lindos

Me encantó ver a Angie Keith feliz al lado de su novio y qué bueno que la haya acompañado en este certamen internacional, que, a pesar de que no ganó, siento que representó muy bien a Panamá, aunque muchos digan lo contrario. Creo que hacen una bonita pareja y pareciera que sí hay amor del bueno. Espero le siga yendo muy bien en todos los aspectos de su vida.

Divertido

Oye, ese Orman Inniss es un chistoso, mira que venir a echar el cuento del “hilo dental”, me ha causado gracia. Además, él es valiente para ventilar ese tema tan personal en sus redes sociales donde tiene cientos de seguidores. A mí me causó mucha risa y creo que a decenas de sus simpatizantes y no seguidores también. Me puse a pensar qué sería de él con ese “hilo”.