¡Santo!

Doralis Mela se robó las miradas de muchos de sus seguidores con un vestido de baño en color blanco. Los piropos le llovieron, aseguran que está más bonita que antes. Aunque también leí por ahí que ella no tiene por qué andar enseñando tanto. Bueno, yo creo que un traje de baño así no es vulgar, es sensual y si a ella le gusta y se siente cómoda, hay que “dejarla ser”.

Guapa

De verdad que tener unos realitos guardados cómo ayuda. Ashlany ha dicho que se gastó sus ahorros en cirugía y le quedaron muy bien. No tiró su plata en saco roto como sí le ha pasado a un par por ahí, que el bisturí no les hizo justicia. Además, una de las cosas más importantes es que Ashlany disfruta y está feliz con lo que se hizo. Me gusta verla así. La felicito.

¡Bien!

Yo no sé ustedes pero me está gustando más el segmento de cocina de Jelou! Siento a Alexis Sitton más relajo y de las recetas que presenta, ni hablar, se ven deliciosas y sencillas de preparar. Tengo que aceptar, que antes si me daba pereza verlo en la cocina del programa matutino, ahora lo tolero un poco más, pero no es que me caiga mal, sino que no se sabía manejar.