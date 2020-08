Escoltas

Mandaron a preguntar si es verdad que Picuiro todavía mantiene escoltas pagados por el gobierno. Con todo el lío de las armas de guerra sería bueno revisar cualquier especialidad a este señor.

Bulla

No se puede comparar. Criticar es fácil cuando no se sale de las oficinas refrigeradas de un estudio de televisión. Si no vas a ayudar a nadie mejor es quedarse en silencio. Hay cosas que se aprenden con los años.

Conejillos

Varias farmacéuticas están interesadas en probar sus vacunas contra la COVID-19 en Panamá. Hay que tener cuidado con esas intenciones porque bajo las condiciones actuales es poner en riesgo a la gente.

Último minuto

El Buen Gobierno logró meter en el último minuto el proyecto de ley sobre los temas laborales relacionados al Covid y que permitía extender la suspensión de contratos. Hay 240 mil contratos suspendidos.

Presión

Desde el Palacio están presionando fuerte a las autoridades de salud porque las críticas más fuertes vienen por la poca trazabilidad de los casos y las ayudas a las personas que salen positivos.

Tocumen

Dicen que Nito decidió abrir las operaciones de Tocumen porque las empresas y aerolíneas vinculadas a esa terminal están al borde la quiebra. Ahora si no ponen orden en la entrada y salida de vuelos será un retroceso.