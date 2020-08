Bufón

El evasor de Coronado anda llorando porque le dieron una línea de crédito a Epasa totalmente legal y garantizada. Su diario ñameñista tiene cuentas secuestradas y 80 melones en demandas eso si es alto riesgo.

Pillado

Dicen que Andy es el responsable que el gobierno panameño no exija que se respeten los derechos de los hijos del Loco Mayor. Al parecer no mueve un solo dedo para accionar como canciller.

Dudas

Las grandes empresas constructoras que mantienen contratos con el gobierno no están seguras de arrancar sus obras porque no tienen garantía de pagos y los bancos han cerrado sus líneas de crédito.

Retirada

Dicen en la vereda tropical que algunas constructoras han retirado a su gente de peso del país y peligran que completen obras millonarias. Ni los dueños están en Panamá y el gobierno deberá recurrir a las fianzas.

Contradicción

Los genios que decidieron reactivar actividades económicas como el comercio al por menor y los salones manteniendo las limitaciones de salida no comprende que eso no funcionará. No es rentable y no tendrá ningún impacto.

Banca

En diciembre cuando se acabe la moratoria y miles de clientes no puedan pagar sus préstamos los bancos se llenarán de propiedades y bienes. La gente aunque quiera no podrá pagar y es allí donde viene la verdadera crisis.