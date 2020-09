Contundente

Los querellantes en el caso inflado contra el Loco y donde salió no culpable perdieron otra batalla en la Corte. La rechazaron por improcedente una reconsideración a la decisión de negar casación en ese caso.

Derrota

Desde que se declaró no culpable al Loco por este caso donde Picuiro armó declaraciones y manipuló hechos, sin hablar del testigo protegido, los querellantes y los fiscales han perdido todo lo que han interpuesto.

Sin opciones

Los ministros y funcionarios de alto rango deben renunciar si violan las normas. Nito no puede andar cuidando que sean responsables y den el ejemplo. Si no son responsables no pueden estar al frente de sus cargos.

Bonos

El gobierno tiene problemas para lidiar con los extranjeros que exigen bonos de comida y ayuda social en medio de la pandemia. La triste realidad es que la prioridad deben ser los nacionales.

Comercios

Los centros comerciales piden agilizar la apertura de sus negocios. Hay cientos de empleos en peligro y millones de dólares en pérdidas. La economía sufre más de lo normal y el gobierno debe reaccionar.

Bancos

Dice Morticia que hay bancos que están ajustando sus préstamos y condiciones de tarjetas de crédito para cobrar más intereses. La Superintendencia de Bancos debe jugar su papel y romper su silencio.