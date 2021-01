Expuesto

Nito volvió a salir con un discurso político prometiendo de todo. Se olvidó que la gente está encerrada en su casa y después de 10 meses no llegan las vacunas y tampoco existen camas ni ambulancias para atender la urgencia por Covid.

Desorientado

Los asesores de Nito siguen patinando en la estrategia. Poner al presidente un sábado de cuarentena total a decir que están haciendo todo bien cuando la gente anda caliente por las malas decisiones es una locura.

Curita

Los 20 palos adicionales en el bono solidario es solo una curita para la gran herida que ha dejado el Covid19. El discurso de Nito no contempló nada para la clase media que ha sido golpeada que ahora no tiene trabajo y muchas deudas

Cambios

El Buen Gobierno ha gastado más de 7 mil millones y todavía la gente se queja que no hay atención primaria. No hay ambulancias y los hospitales no reciben más pacientes, mientras la gente queda a su suerte en las casas.

UCI

Ayer se reportaron más de 2 mil casos nuevos, pero la cifra más alarmante es la cantidad de pacientes en UCI que supera los 215 casos. Más de 2 mil personas en salas y miles en sus casas en condiciones inestables.

Vacuna

El gran misterio que existe es que sucedió con las vacunas. Nito ahora dice que en el transcurso de los próximos 3 meses y que tienen todo listo, pero los proveedores debieron darle fecha exacta. Digan la verdad.