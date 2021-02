Confabulario.

Novelón

Judy fue a la Alcaldía de Panamá a retomar sus funciones como vice alcaldesa y sospechosamente no la dejaron entrar a su oficina porque el Consejo todavía no manda la resolución donde le permiten volver.

Mala esa

La gente del Tanque de Gas dice que no tiene que ver con ese bochinche. Lo cierto es que los perredianos no están muy contentos con Judy. El problema es que no tienen idea como manejar ese tema y lo están golpeando.

Revolcón

El Buen Gobierno no sabe cómo apagar el incendio de los albergues. Las críticas son cada vez más fuertes y las protestas crecen en la medida que se filtran los hechos espantosos que ocurren en esos albergues.

Religiosos

Se filtró en los medios una lista de los albergues cerrados y la causa de esa decisión. Eso debió salir ante en una conferencia donde también debieron confirmar que religiosos están vinculados a las violaciones de menores.

Citación

Dicen que en la Asamblea quieren citar al superintendente de Bancos para explique las acciones de los bancos en estos meses de pandemia. En junio cuando se acabe la moratoria viene un arroz con mango sabroso.

Movida

Los asesores de Nito aceleraron el tema de la Línea 3 de Metro para intentar equilibrar la opinión negativa contra su jefe. Aunque no está claro como harán con el Canal de Panamá y otros detalles la obra es positiva.