Confabulario.

Infiltrado

Se supo que el agente Brid, una unidad del FBI, se ha instalado en el Ministerio Público bajo la excusa de dar capacitaciones para presionar ilegalmente sobre los casos del Loco Mayor.

Infiltrado II

Será que Brid tiene el aval de la embajada o actúa por su cuenta como lo hizo el ex embajador manipulado por el Tortugón y que ahora recibe tratamientos mentales. Seguiremos informando.

Tierras

Andan tremendo bochinche circulando sobre la estafa millonaria que hizo un abogado ñame que estuvo bien conectado en el gobierno del Tortugón y en la Alcaldía ñame. Hablan de 4 melones en una finca.

Vacunas

Dicen que pidieron una investigación interna para confirmar si existen listados de políticos y familiares allegados al PRD que se vacunaron sin tener una sola enfermedad y ni siquiera eran de la tercera edad.

Paralizado

No es cuento chino el Corredor de las Playas está paralizado desde hace meses. No hacen nada porque no reciben pagos del gobierno de Nito y no logran conseguir en los bancos apalancamiento para esa obra.

Curioso

Dice el Evasor de Coronado que no tiene nada que ver con el diario ñameñista pero su Fundación aparece como dueña de cientos de acciones y ha realizado fuertes aportes a esa empresa. Y sus fichas han estado por año entrando y saliendo.