Clarito

Los disparos contra los gallos que están en la Papa vienen de los gallos que no están en la buena y los perredianos que nos los quieren en la jugada. Por diferentes medios tienen él mismos discurso contra las mismas personas.

Seriedad

Lo chistoso de la guerra contra los gallos es que ha quedado al descubierto que la Lotería es un carnaval. Las devoluciones son una caja de Pandora y no existe ninguna estrategia para aclarar las miles de dudas contra esa entidad.

Defensa

Paco Sucre ahora dice que no sabía de la vacunación a los diputados de la AN pero ayer quiso darle la vuelta y argumentó que no estuvo en esa reunión. Lo raro es que se enteró por los medios y varios días después de esa decisión.

Policía

Ojo con lo que ocurre con la Policía no es solo el vídeo de la vaina y que ignoraron al ministro de Seguridad que les dijo que no lo sacaran. La cosa está más fea y esta semana se sacarán detalles de toda esa película de terror.

Imagen

El Loco Mayor lidera todas las encuestas oficiales y las que no están registradas. Aunque no lo quieran revelar dicen que el Loco marcó como la figura política con más proyección para convertirse en presidente. En el 2024 habrá mucha gente alocada por este tema.

Burla

Los CD de RR siguen con su discurso que cambiaron el país y gestionaron todos los proyectos grandes del gobierno del Loco. Se entiende que no tienen más nada que decir pero no terminan de entender que CD ya no es CD sin el Loco Mayor. Lo demás es puro cuento Chino.