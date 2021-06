Escándalo

Tremenda bomba se filtró con el caso de la planta de gas que Nito anda promocionando. Dicen que el negocio no se puede hacer porque el Mellito no tiene acciones y no puede traspasar ni vender porque eso lo tiene un fideicomiso en el Norte.

Desastre

Dicen que las presiones están a otro nivel porque montaron todo un show y las acciones están en un fidecomiso en NY que controla un chino. Tremenda bomba de gas se ha tirado.

Escándalo II

Dicen que le pongan el ojo a la concesión polémica de la Minera PTY porque en el gobierno de Nito lo que hay es abogados y cocotudos vinculados a la minería. Con las referencias que existen de estos personajes es mejor tener miedo.

Duro

Dicen que le están montando tremenda comparsa a Rogelio en el Miviot. Lo acusan de tumbarle casas a gente en San Miguelito. Los rojos están empujando con todo ese carnaval.

Bochin

Dicen que se viene tremendo bochinche relacionados a una planta de gas que Nito anda promocionando y que está relacionada a un alto mando del partido de Omar. Pronto los detalles.

Desconocido

Muchos se preguntan qué plan tiene el gobierno cuando termine la moratoria en las próximas semanas. Los bancos están cobrando sus culebras pero si la gente está afectada y su situación económica no cambiará que opciones le quedan. Solo Nito y sus genios saben.

Acoso

Dicen los gremios empresariales que el gobierno solo acosa a los negocios que operan de noche. Los mensajes son contradictorios por un lado dicen apostar la reactivación económica pero por el otro hay multas por docenas y operativos desmedidos.

Locura

Dicen que la planilla estatal sigue subiendo como la espuma. La contención del gasto es solo un buen chiste para las entidades que no les interesa. Ahora con una deuda monumental y con dos crisis corriendo es mejor encomendarse a Dios.