Dicen que los fiscales en el caso Pinchazos no pudieron leer muchas de las páginas que tenían programadas para introducir como pruebas porque eran ilegibles. No tiene sentido que existan supuestas pruebas que no se pueden leer.

Burla

Dicen los abogados del Loco que es una perfecta burla que 8 fiscales que ganan 7 mil palos cada uno no sean capaces de leer supuestas pruebas que están en inglés. Y eso que la norma es clara y esos documentos deberían estar traducidos.

Desesperación

Pareciera que a La Chola se le enredó su novela en el caso pinchazos y no confía en sus abogados por lo que volvió a meter al proceso a Nico. Bajo esas condiciones que pensará el abogado de los copetines.

Denuncia

La bancada del CD le metió una demanda a Romulín para que se investigue el uso de los subsidios electorales. Al aparecer se enteraron que una Bolita cobra viáticos todas las semanas entre otras cosas raras.

Pruebas

Dicen que el Minsa emitió una resolución donde deja claro que solo aceptará dos métodos de pruebas para detectar Covid19. Al parecer algunos laboratorios estaban metiendo su gol con este tema.

Alerta

Dicen que desde San Felipe mandaron una alerta roja porque lo que viene bajando con los migrantes africanos es serio. Los colombianos insisten en mandarlos para Panamá y los ticos ya dijeron que no abrirán sus fronteras. Clase de problema.