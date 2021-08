Chistecito

Nito se atrevió a repetir ayer que "nadie está por encima de la ley en su Gobierno" y que no permitirá la corrupción. Este es un chiste de mal gusto o Leche Condensada vive en la mismísima nebulosa.

Incongruente

En el Gobierno con más escándalos de corrupción en sus dos primeros años de gestión, todavía no hay hechos que sustenten el discurso inmaculado de Nito. La población quiere hechos, no palabras.

Parado en seco

Y hablando de Nito, la Tremenda Corte le paró en seco su estrategia de tirar la piedra y esconder la mano. Le dijo que no puede delegar más en Paco las restricciones de movilidad. Aguante su guaqueo.

Viejo Oeste

En Panamá, ya no estamos seguros en restaurantes ni centros comerciales, En cualquier lugar te sale un "Rambo" disparando a mansalva. ¿Como Pino y Dornheim puede decir que estamos seguros?

Premonitorio

"Pichulo" vaticinó que si los pupilos de Omar volvían al poder, habría una explosión de corrupción, y parece que no se equivocó. No hay que ser un genio para saber que el tigre no se vuelve vegetariano.

Sordera

Y ante la ola de escándalos en el gobierno piardí, monseñor Mingo Ulloa volvió a jalarle las orejas. Eso es por el gusto, antes de que termine la próxima semana seguro ya habrá otro sainete de corrupción.