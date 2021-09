Favorito

Dicen que el Loco Mayor sigue liderando contundentemente la carrera para la presidencia de Panamá. La última encuesta revelada hoy confirma que es el líder de la oposición y el aspirante con más opciones de llegar al Palacio.

Dolor

Dicen que en el PRD ya han realizado varias mediciones y saben que el Loco Mayor es un fuerte candidato a la Presidencia y buscan desesperadamente sacarlo de la carrera. Ahora entienden porque Gaby mete su mano en todos los casos judiciales.

Pobre

Dicen que mientras el Loco sigue subiendo en las encuestas rumbo al 2024 por otro lado Gaby Carrizo se consolida como el funcionario con mayor rechazo del gobierno de Nito. La gente no lo pasa y tampoco lo quiere.

Sin credibilidad

Dicen que Isma el testigo estrella en el caso pinchazos se ha llevado más de un melón en todos estos años. El trato que hizo con Picuiro y el Tortugón fue un negocio redondo. Se convirtió en el cabo mejor pagado del mundo.

Ojo

Dicen que los fiscales en el caso Pinchazos no tienen a más testigos para presentar y solo apelaran a los cuentos de la Chola y el Dino Mitch. No se sorprendan porque dicen los bochinches que muchos de la lista adelantaron que no irán.

Migración

Dicen que la Cancillería se quejará en USA por el tema migratorio. Ninguno de los países que pactaron un acuerdo para manejar la crisis migratoria está cumpliendo y dicen que son más 10 mil personas intentando cruzar por Panamá.