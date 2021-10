Serio

Dicen que los Pandora Papers están repletos de malas intenciones y es un segundo ataque de los enemigos de Panamá para fulminar a las firmas de abogados que hacen sociedades anónimas.

Ataque

Dicen las malas lenguas que en Panamá los socios de ese consorcio son los ñameñistas de la 12 de octubre. En la anterior filtración estuvieron desde RR hasta RV y SB. Ahora no aparecen, pero eso huele a ellos.

Ignorados

Dicen que la gente de ese consorcio ignoró las respuestas que le enviaron muchos de los mencionados. Ellos tenían la intención de desvirtuar la imagen de Panamá y convertir algo legal en sospechoso.

Retorsión

Nito debe dejarse de paños tibios y empezar a aplicar la retorsión a países y bloques económicos que nos ponen en listas negras y apadrinan filtraciones para arruinar al país. No se quede callado presi.

Bomba

Dicen que el Loco soltó una entrevista bomba en un canal internacional. No se sorprendan de todo lo que saldrá con respecto al pasado gobierno y cómo trataban a los traquetos. No me la pierdo.

Bocón

Picuiro andaba el fin de semana por sus redes sociales, que no llegan a 80 seguidores, quejándose que lo atacan en el juicio pinchazos. Pero si armó el caso con testigos falsos y correos que salieron de su compu.