Petardos

Dicen que Gaby quiso sacar pecho en la victoria de anoche frente a Estados Unidos y le llovieron comentarios tóxicos. Ni en una celebración logra pegarla el funcionario más odiado del gobierno de Nito.

Toalla

Dicen que Pachita en la audiencia del caso pinchazos habló sobre unas fotos que circularon donde aparecía mordiendo una toalla en un baño. Le dijo a todo que le encanta hacerse esa clase de fotos. Para gustos los colores.

Pandora

Dicen que la gente de la 12 de octubre son los únicos que le han parado bola a los Pandoras Papers y en verdad son los únicos que han defendido a muerte ese ataque contra Panamá. Así como lo hicieron con los Panamá Papers.

Estrategia

Dicen que los fiscales del caso Pinchazos seguirán llevando como testigos a enemigos declarados del Loco. Cuando los contrainterrogan son lo saben decir que no saben, que no les consta y que no pueden señalar al Loco.

Bomba

Dicen por allí que se cocina una verdadera bomba. La cosa pinta fea porque se aprovecharon de la pandemia para hacer negocios grandes en Salud. Varios políticos metidos en el bochinche.

Pobre

Dicen los gremios empresariales que la recuperación económica debería ser una prioridad para el gobierno pero a estas alturas nadie sabe cómo es el plan de reactivación y ya se acabó la falsa flexibilización bancaria.