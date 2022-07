Reacción

Dicen que Nito congeló el precio de 15 productos de la canasta básica y anunció medidas de contención del gasto y reducción de la planilla estatal. Si hubiese hecho eso hace un mes no tendría la crisis actual.

Caos

Dicen que las protestas masivas en todo el país son lideradas por diferentes grupos desde educadores, transportistas y grupos comunitarios hasta sindicatos. Los genios del gobierno quieren culpar al Loco.

Bocones

Dicen que Blandoncito y su socio Romulín andan enfocados en atacar al Loco. Saben que ellos juntos no marcan ni 5% en las encuestas y no tienen más opción que llorar. Con lágrimas no van para ninguna parte.

Banda

Dicen que hay un combo presionando en el Tribunal Electoral para que le quiten el fuero electoral al Loco. Los nombres ya andan circulando y pronto se conocerán detalles como operan. Llaman a nombre de gente pesada de San Felipe.

Ojo

Dicen los gremios empresariales que la cosa está fea y que la crisis económica no solo es subsidios. Los ingresos del Estado están en rojo y los gastos siguen subiendo. La inflación termina metiendo una presión social y eso es peligroso.

Casis

Dicen que Casis anunció que quiere ser alcalde capitalino. Varios independientes apuestan a quitarle el mando a Fábrega que siente que su partido lo apoyará para buscar la reelección. Y faltan dos añitos.