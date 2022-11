Planchado

Dicen que el administrador de la AAUD llegó a la AN a pedir 300 mil palos en un traslado de partidas y se lo plancharon. No entendía porque le dijeron que no a su pedido. La ciudad sigue bajo la basura.

Intimidad

Dicen que los chinos estaban preguntando con sus emisarios sobre el terreno para construir su embajada, pero le mandaron a decir que se acuesten y esperen. Ahora con la llegada de la embajadora gringa está complicado.

Covid

Dicen que los casos de COVID se están multiplicando por segundo y no se sorprendan que el gobierno anuncie nuevamente medidas obligatorias como las mascarillas. En Panamá cualquier cosa puede ocurrir.

Pelonera

Dicen que le están dando una tremenda pelonera al Tanquesito de Gas por el desfile de navidad. Hay gente tan burda que habla mal del Tanque y a los pocos minutos admite que tiene intenciones de correr a la Alcaldía.

Chiste

Dicen que los seguidores de Romulín ya comenzaron a sacar sus libros de estadística para justificar que su candidato no subirá la loma. Quieren culpar a los líderes de la oposición que no lo apoyan pero la realidad es que se quedó solo.

Engavetado

Dicen que en la Corte sigue engavetado el caso de los ingenieros biomédicos que fueron destituidos por Gaby tras frenarle la compra sospechosa de respiradores y aparatos médicos desfasados.